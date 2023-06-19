Пожар тушили до самого утра: возле Екатеринбурга сгорел штаб дивизии российских военных

В России продолжается сезон пожаров и громких взрывов. Так, ночью 18 июня в поселке Елань, близ Екатеринбурга, якобы сгорел штаб дивизии Центрального военного округа России.

В настоящее время на месте спасатели продолжают разбирать завалы. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Свердловской области России сгорел штаб военной дивизии

Пропагандисты отмечают, что возгорание якобы произошло в кабинете командира дивизии на втором этаже здания. В то время у всех сотрудников штаба якобы был выходной, однако командование этого военного формирования все же имело доступ к этому помещению.



Здание штаба дивизии Центрального военного округа России сгорело ночью 18 июня / Фото из российских телеграм-каналов

Впоследствии россияне вызвали пожарных, якобы тушивших пожар до утра 19 июня. По предварительным данным, в результате пожара происходит разрушение здания.



Приблизительное расположение поселка Елань Свердловской области России / Скриншот 24 Канала

Сами оккупанты заявили, что причиной пожара, вероятно, могло стать "замыкание проводки". Пропагандисты также утверждают, что этому военному зданию уже 50 лет и пожар там якобы происходил уже не впервые.

В России постоянно случаются возгорания