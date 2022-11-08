В России разбился вертолет Ми-2: есть погибшие и пострадавшие
Источник:"Медуза"
В России прошел демилитаризацию очередной вертолет. В Костромской области разбился российский Ми-2.
Сообщается, что вертолет выполнял санитарный рейс. По данным российских экстренных служб, на борту было 5 человек.
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На борту вертолета было 5 человек
Авиакатастрофу уже подтвердили в российском МЧС. О причине падения вертолета в России пока не сообщают. В экстренных службах России заявили, что один человек погиб, еще четверо пострадали.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что во время аварийной посадки вертолета погиб пациент. Двое фельдшеров и двое пилотов получили травмы.
Российские СМИ сообщают, что пилот упавшего вертолета – 56-летний Дмитрий Вишневецкий. Сообщается, что борт аварийно сел в районе поселка Никольское.
Пожара после падения Ми-2 якобы не было. Вертолет забирал пациента из города Шарья, чтобы доставить в Костромскую больницу.
Сколько Россия потеряла вертолетов за последнее время
- В Генштабе ВСУ утром 8 ноября отчитались, что Россия с начала полномасштабной войны против Украины уже потеряла 260 вертолетов. Недавно вертолеты оккупантов были повреждены в Псковской области.
- На российском аэродроме ночью произошли взрывы, повлекшие повреждение нескольких боевых вертолетов Ка-52. Это подтвердили в ГУР МО. Цена только одного "Аллигатора" составляет более 16 миллионов долларов.
- Авиакатастрофы уже стали нормой для россиян. Только в октябре в России разбились два истребителя, влетев в жилые дома. Первый инцидент произошел 17 октября в Ейске, где разбился военный самолет Су-34.
- В результате авиакатастрофы вспыхнул крупный пожар и погибли по меньшей мере 15 человек. Однако жертв может быть значительно больше, чем официально сообщают в России. На городском кладбище нашли около 20 могил с убитыми.
- 23 октября в российском Иркутске разбился еще один истребитель. Российский самолет Су-30 влетел в жилой дом, после чего вспыхнул пожар. В России обнародовали несколько версий, почему упал самолет.
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