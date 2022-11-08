В России разбился вертолет Ми-2: есть погибшие и пострадавшие

В России прошел демилитаризацию очередной вертолет. В Костромской области разбился российский Ми-2.

Сообщается, что вертолет выполнял санитарный рейс. По данным российских экстренных служб, на борту было 5 человек.

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На борту вертолета было 5 человек

Авиакатастрофу уже подтвердили в российском МЧС. О причине падения вертолета в России пока не сообщают. В экстренных службах России заявили, что один человек погиб, еще четверо пострадали.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что во время аварийной посадки вертолета погиб пациент. Двое фельдшеров и двое пилотов получили травмы.

Российские СМИ сообщают, что пилот упавшего вертолета – 56-летний Дмитрий Вишневецкий. Сообщается, что борт аварийно сел в районе поселка Никольское.

Пожара после падения Ми-2 якобы не было. Вертолет забирал пациента из города Шарья, чтобы доставить в Костромскую больницу.

Сколько Россия потеряла вертолетов за последнее время

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