Госпитали переполнены, раненых бросают на поле боя: смертность российских "трехсотых" растет

Россияне, несмотря на потери, продолжают попытки наступления на украинские территории. Смертность врага растет, потому что часто раненых с поля боя уносят только тогда, когда оккупанты отступают.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. На временно оккупированных территориях общественные здания были переоборудованы под госпитали, но мест для "трехсотых" все равно не хватает.

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Сазонов рассказал, что в Украине на тактической медицине сосредоточено очень много усилий военных, волонтеров, гражданских.

Задача номер один – как можно быстрее эвакуировать раненого с поля боя и оказать ему помощь,

– добавил спикер.

У россиян отношение совсем другое

По наблюдениям военного, в России подобного отношения нет. Если россияне наступают и падают раненые, то их уносят только при отступлении.

Пока идет наступление, есть задача идти вперед, а раненый пусть лежит. Это действительно жуткое отношение, а все решают минуты,

– заметил боец ВСУ.

Сазонов сообщил, что, по словам очевидцев, в Мелитополе и Донецке под госпитали переоборудовано чуть ли не все, но мест для раненых все равно не хватает.

Возможно, также есть дефицит врачей и медикаментов, однако, политолог предположил, что в общем-то причиной этому небрежное российское отношение. Пока их военные могут приносить пользу и бежать вперед, они нужны, а как только перестали, то стали ненужными.

По словам военнослужащего, было много случаев, когда россияне бросали раненых, их забирала украинская сторона, направляла в госпиталь, а затем в тюрьму.

Сазонов прокомментировал проблемы окупантов на поле боя: смотреть видео