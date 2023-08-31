Трагедия в Ровенской области: дедушка насмерть переехал внука трактором
31 августа 2023, 17:09Читати новину українською
Источник:Полиция Ровенской области
В Ровенской области произошло ужасное ДТП. В результате наезда трактора погиб парень.
В селе Степангород Ровенской области 30 августа 69-летний дедушка трактором переехал внука. Парень скончался по дороге в больницу.
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Пытался перепрыгнуть с одной повозки на другую
Правоохранители установили, что дедушка трактором "МТЗ 80" буксировал скрепленные между собой две повозки, загруженные картофелем. Его внук находился на одном из них и пытался перепрыгнуть на другой, но попал под колеса.
От полученных травм парень погиб по дороге в больницу.
Началось досудебное расследование.
В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства летального происшествия.
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