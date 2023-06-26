В Крыму горят склады оккупантов: в небо поднялся огромный столб черного дыма
Источник:Анатолий Штефан "Штирлиц"
Во временно оккупированном Крыму россияне, вероятно, снова забыли правила техники безопасности. В районе населенных пунктов Токарево – Шубино произошел масштабный пожар.
По предварительным данным, огонь охватил склады боеприпасов врага. Кроме того, россияне в соцсетях сообщают о взрывах на территории полуострова.
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В небе виднеется черный дым
На обнародованном видео видно, что огонь охватил огромную территорию. В небе над Токарево видна огромная густая туча черного дыма.
В Токарево горят склады россиян: смотрите видео
Добавим, что официальной информации по этому поводу не было, оккупационные власти также не комментировали масштабный пожар. Однако россияне в оккупированном Крыму уже выдумали свою версию событий.
Масштабный пожар в Кировском районе полуострова: видео
В своих телеграм-каналах пропагандисты пишут, что в Кировском районе Крыма горит законсервированный полигон бытовых отходов. Ну и, конечно, традиционная причина пожара у россиян – нарушение пожарной безопасности. Пропагандисты говорят, что полигон загорелся "из-за складирования сухих веток возле границ полигона".
Взрывы в Крыму: последние новости
- 24 июня Симферополь посетил "хлопок". Местные жители сообщали о по меньшей мере двух мощных взрывах. Кроме того "хлопало" в Армянске и Бердянске.
- Утром 22 июня сообщили о попадании по ряду мостов между Херсонщиной и временно оккупированным Крымом. Под атаку попал и превратившийся в решето Чонгарский мост.
- В тот же день "хлопок" наведался и в Джанкой. Однако оккупационные власти тщательно скрывают эту информацию.