Мародёрят, не стыдясь: после взрывов под Москвой россиянка украла у пострадавших сетку для окна

У российской столицы Москвы 9 августа звучали громкие звуки взрывов на Загорском оптико-механическом заводе. В результате в некоторых домах выбило стекла, а также москитные сетки, которые просто валялись на улице.

Так, одна из россиянок решила утащить эту сетку у своих сограждан для себя. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россиянка украла москитную сетку у своих сограждан

Сразу после взрыва в Сергиевом Посаде, где находился этот завод, на место инцидента приехала жительница этого населенного пункта и начала мародёрить у своих граждан вместо того, чтобы помочь им. Так, она украла у одного из домов москитную сетку, которую выбило из окна в результате взрывной волны.

Россиянка украла москитную сетку у своих граждан: смотрите видео

Сама оккупантка заявила, что ей будто эта сетка нужна больше, ведь "у нее есть дети", да и вообще "она здесь никому не нужна валяется". В конце концов, такие действия не одобрили местные, осудившие россиянку за ее поступок.

Более того, она также пыталась упаковать свою "добычу" в такси, но ее туда не пустили. Дальше оккупантка решила унести свое "имущество" пешком, но это длилось недолго.

Пропагандисты рассказали, что домой она пошла уже без москитной сетки. Какова была судьба этой "добычи" и вернули ли это "имущество" хозяевам – россияне не сообщили.

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