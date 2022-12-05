В сети пишут о взрывах во Львовской области: в ОВА рассказали о ситуации

Россия днем 5 декабря снова массированно атакует Украину. Во время воздушной тревоги появились сообщения о взрывах во Львовской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий опроверг информацию некоторых телеграм-каналов, распространивших ложную информацию о взрывах на Львовщине. В сети писали, что якобы в Бориславе, к югу от Львова, слышали взрыв.

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"Обстрел" Борислава не подтвердился

Официально заявляю: по состоянию на 15:00 это не подтвердилось. В области тихо. Оставайтесь в укрытиях, потому что угроза еще продолжается,

– написал Козицкий.

Что происходит во время тревоги в Украине

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщал, что Россия уже осуществила запуск ракет. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким тоже информировал, что в воздухе есть крылатые ракеты. Кроме того, Ким предупредил о второй волне запуска ракет.

Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат сообщил, что атак может быть несколько, чтобы "рассредоточить ракеты по всей Украине" и запутать наши системы противовоздушной обороны.

О ракетной угрозе предупредили жителей Киевской области. В Киевской ОВА заявили, что на область летят ракеты и работает ПВО.

Один из первых ударов России был зафиксирован в Запорожской области. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате удара погибли 2 человека и столько же получили ранения. Среди пострадавших годовалый ребенок.

На фоне массированной атаки в нескольких регионах Украины возникли проблемы с электроэнергией. Также перебои со светом в соседней Молдове, которая в очередной раз страдает от ракетных ударов России по Украине.