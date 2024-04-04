Численно, но не качественно, – Жданов оценил, способна ли Россия восстановить военный потенциал

В Государственном департаменте США отмечают, что Россия почти полностью восстановила свои силы после масштабных потерь во время вторжения в Украину. В то же время россияне продолжают избавляться от своего личного состава и военной техники бешеными темпами.

В то же время ранее председатель комитета национальной безопасности Литвы Лауринас Кашчюнас отмечал, что России нужно от 5 до 7 лет, чтобы восстановить свой военный потенциал. Также военный эксперт Олег Жданов сказал 24 Каналу, что Россия не может сейчас находиться в том же состоянии боеготовности, в котором была в начале 2022 года.

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Продолжается деградация

Россияне могли восстановить количество техники, вооружения благодаря развертыванию военно-промышленного комплекса и перевода экономики страны на военные рельсы.

Вполне вероятно, что так и произошло, но качество этой армии на сегодня падает с каждым днем. Чем больше процент мобилизованных в рядах вооруженных сил России, тем ниже уровень ее боевой подготовки,

– отметил военный эксперт.

В российской армии продолжается деградация, в частности техники. Вся военная техника, которая была выпущена военно-промышленным комплексом России в 2023 году, на 83% – та, что снята с хранения и восстановлена. Лишь 17% – новой техники, только что произведенной предприятиями.

"Поэтому нельзя говорить, что Россия полностью восстановилась в военном плане до состояния, в котором находилась до 24 февраля 2022 года. Вероятно вражеская армия восстановилась численно, но не качественно", – отметил Олег Жданов.

Оккупанты продолжают нести потери

За прошедшие сутки, по состоянию на утро 4 апреля, было ликвидировано 670 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 445 тысяч своих военных.

Кроме того, каждый день уменьшается количество военной техники врага. С начала войны Россия потеряла: танков – 7 018 (+9) единиц, боевых бронированных машин – 13 386 (+18) единиц, артиллерийских систем – 11 171 (+29) единиц, РСЗО – 1 026 (+1) единиц, средств ПВО – 746 (+1) единиц, самолетов – 347 (+0) единиц, вертолетов – 325 (+0) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 817 (+21) единиц, крылатых ракет – 2 059 (+0) единиц, кораблей/катеров – 26 (+0) единиц, подводных лодок – 1 (+0) единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 14 861 (+48) единиц, специальной техники – 1 845 (+7) единиц.

Также украинские Силы ССО обнаружили на Юге оккупантов, которые возводили новые оборонительные сооружения и пункт управления. Операторы передали координаты расположения россиян украинским артиллеристам и они скорректировали огонь из ракетно-зенитной установки HIMARS. После удара ликвидированы 14 российских военнослужащих и 7 ранены.