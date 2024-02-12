В Украине "задвохсотили" пачку оккупантов: среди них - топофицер армии России
Силы обороны продолжают наносить потери оккупационной армии. В частности, стало известно о ликвидации нескольких российских военных, которые пришли с войной на украинскую землю.
Кроме этого, подтверждено ликвидации сразу нескольких офицеров с высокими званиями.
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Успешная ликвидация врагов
Украинские воины продолжают успешно уничтожать российских захватчиков на всех участках фронта. Так, этот раз подтверждена "успешная демобилизация" нескольких оккупантов.
Известно, что среди ликвидированных военных оккупационной армии есть россияне с высокими офицерскими званиями.
Как сообщает украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", в список "успешно демобилизованных" вошли:
- командир батальона майор Экчебеев Амаду;
- капитан полиции Каширихин Юрий;
- лейтенант Стребков Кирилл;
- лейтенант Гасимов Яшар;
- лейтенант Уринов Петр.
Также Анатолий Штефан обнародовал фото ликвидированных захватчиков.
Ликвидированные российские оккупанты / Фото Анатолий Штефан
Смерть врагам,
– подчеркнул украинский офицер.
Кого еще из российских оккупантов отправили в загробную жизнь Силы обороны
- Благодаря работе украинской тактической авиации 26 декабря ликвидировали 74 вражеских моряков. Наши силы тогда ударили по большому десантному кораблю "Новочеркасск", что базировался в Феодосии.
- Недавно, 5 февраля, стало известно об успешной "демобилизации" старшего лейтенанта Блинова Виктора, а также председателя МОО "Лесосибирский союз ветеранов боевых действий" Вейта Дмитрия.
- Полковник ВСУ Анатолий Штефан 7 февраля рассказал, что украинские защитники ликвидировали аж 6 оккупантов, из которых – 2 майора и 4 лейтенанта. В список ликвидированных вошли: майор Марченко Иван; майор Гаджесов Уллубий; лейтенант Ценаев Никита; лейтенант Каверзин Евгений; лейтенант Хужанбердиев Ризван; лейтенант Щеглов Игорь.