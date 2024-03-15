В Украину вернули 100 погибших защитников

Украина вернула домой тела 100 погибших украинских военных. Их передадут семьям для достойного захоронения.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что родным передадут тела сразу после того, как их идентифицируют.

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Что известно о возвращении тел военных

Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 погибших защитников Украины,

– рассказали в штабе.

По их данным, сначала:

Вооруженные Силы Украины обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения;

далее их передадут правоохранителям и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших;

после идентификации – тела отдадут семьям для достойного захоронения.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует родным павших защитников.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие.

Там объяснили, что вернуть тела украинских защитников удалось благодаря взаимодействию с Объединенным центром при СБУ, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД Украины, Вооруженных Сил Украины, ГСЧС Украины и другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины.

Перед этим Украина вернула домой 16 февраля тела 16 февраля 58 погибших воинов, 26 января – 77 Героев Украины, 22 декабря – 66 защитников.

Сколько военных Украина потеряла на войне