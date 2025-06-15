В Украину вернули еще 1200 тел погибших, в том числе военнослужащих

В воскресенье, 15 июня, состоялось продолжение репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину вернули еще 1 200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Там выразили благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.

Смотрите также Следующий раунд переговоров возможен только после завершения масштабного обмена, – Зеленский

Что известно о возвращении тел

В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентифицируют репатриированные тела.

В Украину вернули еще 1 200 тел погибших: смотрите фото

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников:

Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными,

Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД и Офисе омбудсмена,

Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах,

ГСЧС Украины,

других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Отдельную благодарность в Коордштабе выразили личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий, который осуществляет перевозки репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Напомним, 14 июня в Украину вернули 1 200 тел, 13 июня – еще 1 200, а 11 июня – 1 212 павших, среди которых были защитники с Курщины, Харьковщины, Луганщины, Донетчины, Запорожской области и Херсонщины.