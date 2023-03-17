Лучший ответ США на сбитие БпЛА – предоставление Украине дальнобойных ракет, – WSJ

Недавно российские Су-27 цинично сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper в водах Черного моря. В США достаточно сдержанно отреагировали на этот инцидент.

Однако журналисты WSJ утверждают, что лучший ответ США на сбитие беспилотника MQ-9 Reaper – предоставление Украине ракет большой дальности. Они значительно ускорят победу нашего государства.

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Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что этот инцидент, вызванный российскими пилотами, мог быть "нечаянным".

Администрация Байдена калибровала свою политику по отношению к Украине, исходя из собственной тревоги по поводу реакции Путина. Однако этот инцидент является еще одним напоминанием о том, что кремлевский диктатор готов на любые риски, чтобы США первыми начали военный конфликт.

По словам экспертов, теперь у Байдена еще больше причин, чтобы дать Украине оружие, необходимое для победы. В приоритете дальнобойные ракеты превратили бы тыл окупантов в передовую.

Есть вероятность, что американский лидер будет придерживаться воздержания. Однако издание предполагает, что избегание от ответственности за свои действия позволит Путину делать еще худшие вещи.

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