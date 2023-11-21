В Запорожье раздались громкие взрывы: город могли обстрелять баллистикой
В Запорожье вечером 21 ноября прогремели мощные взрывы. В области до этого доносилась воздушная тревога.
По предварительным данным оккупанты могли применить баллистическое вооружение по городу. 24 Канал призывает жителей города находиться в укрытиях, ведь это может уберечь от опасности и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о взрывах в Запорожье
По данным журналистов Суспильного, жители города сообщили о взрыве в Запорожье примерно в 20 часов 44 минуты. В тот момент в городе уже звучали сигналы воздушной тревоги.
В Запорожье слышны звуки взрывов,
– сказали корреспонденты.
В мониторинговых телеграм-каналах отметили, что, по предварительным данным, Запорожье могли атаковать баллистическим вооружением с южного направления. В частности, движение баллистических ракет слишком быстро и они могут преодолеть расстояние от точки запуска до своей цели за считанные минуты.
Стоит отметить, что Воздушные силы объявили тревогу в Запорожской области в 19 часов 14 минут. Тогда военные предупреждали об угрозе применения российских ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". По состоянию на 21:00 тревога в области продолжается.
Когда враг последний раз обстреливал Запорожье
- Вечером 17 ноября российская армия пустила по Запорожью 8 беспилотников типа "Шахед", 4 из которых сбила украинская противовоздушная оборона. В то же время в результате атаки произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры в городе, пострадавших тогда не было.
- До этого россияне 15 ноября ударили по гражданской инфраструктуре в Запорожье. В результате погиб 1 человек, ранения получили еще 7 человек.
- После того, как оккупанты нанесли удар по Запорожью 15 ноября, на место событий за считанные минуты выехали спасатели. Именно тогда россияне пустили ракеты в то же место, в результате чего погибли 2 работника ГСЧС.