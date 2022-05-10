В зоне ООС украинцы отбили 12 атак врага: уничтожили вертолет, 3 беспилотника и много техники

Украинские защитники и защитницы продолжают давать отпор российским оккупантам на Донбассе. В зоне проведения Операции Объединенных сил было отбито 12 атак противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-24

В пресс-службе ООС сообщили, что в течение 10 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.

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Наши воины нанесли значительные потери российским оккупантам. Украинские защитники и защитницы уничтожили:

12 танков;

4 артиллерийских системы;

19 единиц боевой бронированной техники;

2 единицы специальной инженерной техники;

7 автомобилей врага.

Также успехи у украинских защитников были в воздухе. Сообщается, что подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24.

Кроме того, украинские воины ликвидировали сразу три российских беспилотника типа "Орлан-10".

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