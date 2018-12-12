12:26
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      В 2018 году американцы больше всего смотрели бои Ломаченко

      63 Читати новину українською
      Два поединка Василия Ломаченко собрали большую телеаудиторию в США
      Два поединка Василия Ломаченко собрали большую телеаудиторию в США / Информ-UA

      Два поединка украинского боксера Василия Ломаченко вошли в тройку лучших по количеству телеаудитории в США.

      Объединительный поединок на арене Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой в прямом эфире посмотрели больше 2 миллионов телезрителей, сообщает Vringe.com со ссылкой на Nielsen Media Research.

      Читайте также: Африканец по прозвищу "Терминатор" стал потенциальным соперником Ломаченко

      Также немалую аудиторию собрал бой Ломаченко против Хорхе Линареса, который состоялся в мае 2018-го. Противостояние украинца и венесуэльца в прямом эфире смотрели более 1,4 миллиона телезрителей.

      Лучшие цифры телерейтинга в 2018 году были только у одного поединка – дебютной защиты титула WBO в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда против соотечественника Хосе Бенавидеса. Бой состоялся в октябре 2018 года. В прямом эфире поединок смотрели 2,2 миллиона телезрителей. Кроуфорд нокаутировал Бенавидеса в 12-м раунде.

      Напомним, что Ломаченко победил Педрасу единогласным решением судей – 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе по двум версиям – WBA и WBO.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Ломаченко – Линарес Ломаченко – Педраса Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як протести у Франції впливають на Україну
      сегодня , 12:01 Як протести у Франції впливають на Україну
      Артем Овдієнко 380
      Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      сегодня , 08:40 Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      Ольга Черненко 1475
      Победа или Лига Европы: анонс матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"
      сегодня , 08:00 Победа или Лига Европы: анонс матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"
      Ігор Саджениця 330
      Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      11 декабря , 22:01 Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      Артем Овдієнко 2252
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      11 декабря , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 1785
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу
       8 февраля 2012 , 21:13
      Леб одержал дебютную победу в составе своей команды
       30 сентября 2013 , 11:51
      На вершине - двоевластие. "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 3:0. ВИДЕО
       20 декабря 2014 , 16:40
      "Челси" - "Динамо". Наши оценки: Рыбалка на Темзе
       5 ноября 2015 , 11:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук