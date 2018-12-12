В 2018 году американцы больше всего смотрели бои Ломаченко

Два поединка украинского боксера Василия Ломаченко вошли в тройку лучших по количеству телеаудитории в США.

Объединительный поединок на арене Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой в прямом эфире посмотрели больше 2 миллионов телезрителей, сообщает Vringe.com со ссылкой на Nielsen Media Research.

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Также немалую аудиторию собрал бой Ломаченко против Хорхе Линареса, который состоялся в мае 2018-го. Противостояние украинца и венесуэльца в прямом эфире смотрели более 1,4 миллиона телезрителей.

Лучшие цифры телерейтинга в 2018 году были только у одного поединка – дебютной защиты титула WBO в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда против соотечественника Хосе Бенавидеса. Бой состоялся в октябре 2018 года. В прямом эфире поединок смотрели 2,2 миллиона телезрителей. Кроуфорд нокаутировал Бенавидеса в 12-м раунде.

Напомним, что Ломаченко победил Педрасу единогласным решением судей – 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе по двум версиям – WBA и WBO.

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