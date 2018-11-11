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      В аэропорту Киев из-за тумана отменили несколько рейсов

      7 Читати новину українською
      В Киеве из-за тумана отменили несколько авиарейсов
      В Киеве из-за тумана отменили несколько авиарейсов / Фото из открытых источников

      В субботу, 10 ноября, в аэропорту Киев (Жуляны) за сильного тумана отменили несколько рейсов.

      Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

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      По данным онлайн табло аэропорта из-за непогоды в столице не смогли сесть самолеты рейсов из Берлина и Анкары. Через туманности отменено вылеты самолетов в Анкару, Минск и Шарм-эш-Шейх.

      Жуляни, Аеропорт Київ, авіація
      Из-за тумана отменено несколько рейсов

      Теги: авиация Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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