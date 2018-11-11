В аэропорту Киев из-за тумана отменили несколько рейсов
В субботу, 10 ноября, в аэропорту Киев (Жуляны) за сильного тумана отменили несколько рейсов.
Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.
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По данным онлайн табло аэропорта из-за непогоды в столице не смогли сесть самолеты рейсов из Берлина и Анкары. Через туманности отменено вылеты самолетов в Анкару, Минск и Шарм-эш-Шейх.
Из-за тумана отменено несколько рейсов
Источник: 24 Канал
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