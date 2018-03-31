В аэропорту Лондона горел автобус: более 100 рейсов отменили, люди пешком шли с аэродрома

В аэропорту "Лондон-Станстед" отменили более сотни рейсов и эвакуировали примерно 15 тысяч пассажиров из-за пожара автобуса вблизи терминала.

Инцидент произошел Днем 30 марта информирует The Independent.

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У одного из терминалов загорелся шаттл-бас.

Terminal on fire at stansted pic.twitter.com/VvtVpYz9lY — Ed Winfield (@EdwardWinfield) 30 березня 2018 р.

Flights cancelled after shuttle bus catches fire outside Stansted Airport terminal https://t.co/bUiyBHgiE5 pic.twitter.com/UoI3otUQQY — Zesty Europe News (@zesty_europe) 31 березня 2018 р.

Автобус сгорел дотла, как выяснилось впоследствии, из-за неисправного двигателя.



Фото и видео довольно масштабного пожара очевидцы публикуют в соцсетях.

View from inside the Terminal of a coach Fire at London Stansted Airport pic.twitter.com/q24f6Q4UHe — Flight Alerts (@FlightAlerts777) 30 березня 2018 р.

Из-за этого инцидента было отменено более сотни рейсов, а почти 15 тысяч пассажиров из соображений безопасности эвакуировали из аэропорта.



Люди со своим багажом пешком покидали аэродром.

Remarkable footage from Stansted Airport tonight (shot by @Stevie1der2) showing passengers leaving vehicles and walking with baggage, after chaos and gridlocked traffic caused by bus fire outside main terminal. #Stansted @BBCLookEast @BBCEssex @BBCNews. pic.twitter.com/6ocFtN5WkC — Kevin Burch (@kevindburch) 30 березня 2018 р.

Аэропорт "Лондон-Станстед" расположен почти в 50 километрах от столицы Великобритании. Рейсы из этого аэропорта осуществляют преимущественно лоукостеры.

31 марта аэропорт уже возобновил работу в обычном режиме.