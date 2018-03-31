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В аэропорту Лондона горел автобус: более 100 рейсов отменили, люди пешком шли с аэродрома

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В аэропорту
В аэропорту "Лондон-Станстед" горел автобус / Фото из соцсетей

В аэропорту "Лондон-Станстед" отменили более сотни рейсов и эвакуировали примерно 15 тысяч пассажиров из-за пожара автобуса вблизи терминала.

Инцидент произошел Днем 30 марта информирует The Independent.

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У одного из терминалов загорелся шаттл-бас.

Автобус сгорел дотла, как выяснилось впоследствии, из-за неисправного двигателя.

Фото и видео довольно масштабного пожара очевидцы публикуют в соцсетях.

Из-за этого инцидента было отменено более сотни рейсов, а почти 15 тысяч пассажиров из соображений безопасности эвакуировали из аэропорта.

Люди со своим багажом пешком покидали аэродром.

Аэропорт "Лондон-Станстед" расположен почти в 50 километрах от столицы Великобритании. Рейсы из этого аэропорта осуществляют преимущественно лоукостеры.

31 марта аэропорт уже возобновил работу в обычном режиме.

Теги: Великобритания Транспорт Пожар авиация Лондон Новости спорта
Источник: 24 Канал
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