В Англии футболист покусал соперника во время матча: видео

В рамках 19-го тура Чемпионшипа произошел курьезный эпизод в матче "Сток Сити – " Дерби Каунти"

Во время поединка разъяренный игрок гостей Брэдли Джонсон набросился на экс-футболиста "Ливерпуля" Джо Аллена. Хавбек гостей просто впился в плечо валийца зубами.

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BAIXOU O LUIS SUÁREZ NO BRADLEY JOHNSON, DO DERBY COUNTY pic.twitter.com/drD6mqS8t1 — Non Sense Football (@NSenseFootball) 28 листопада 2018 р.

Конфликт возник после того, как на 33 минуте был удален игрок "гончаров" – нигериец Огенекаро Этебо. Что интересно, рефери матча не удалил участников конфликта, предъявив им по желтой карточке.

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После матча босс "Сток Сити" Гэри Роветт заявил, что клуб не будет подавать жалобу из-за действия Джонсона.

Отметим, что матч "Сток Сити" – "Дерби Каунти" завершился со счетом 2:1.