В Apple назвали точную дату следующей презентации

Компания Apple объявила, что 4 июня 2018 в Сан-Хосе, США, состоится очередная всемирная конференция разработчиков WWDC, на которой будут показывать очередные новинки разработчика.

Об этом сообщают на Ars Technica.

Как известно, на таких презентациях традиционно рассказывают о новом программном обеспечении Apple, а не о новых гаджетах. В источнике предполагают, что Apple, скорее всего, продемонстрирует iOS 12 – следующее поколение своего программного обеспечения для iPhone и iPad, а также, возможно, покажет универсальную систему приложений для iOS и macOS и новые "Анимодзи".

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Также предполагается, что компания Apple анонсирует выход новых устройств, включая недорогой планшет iPad 9.7 и новый iPad Pro, а также доступный ноутбук MacBook Air следующего поколения. Участники программы разработчиков Apple и ее Enterprise Program уже имеют возможность подавать заявки на участие в конференции до 22 марта.

Билеты будут выдаваться случайным образом, а те, кто их выигрывают, должны будут заплатить 1599 долларов. Такую же цену имел билет на презентацию WWDC в прошлом году. Сама конференция традиционно будет транслироваться в прямом эфире на сайте Apple для разработчиков и в приложении WWDC для iPhone, iPad и Apple TV.