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В Австралии партия фруктов из Египта оказалась зараженной гепатитом А

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Гранаты из Египта были заражены гепатитом А
Гранаты из Египта были заражены гепатитом А / Фото из открытых источников

В австралийском Министерстве здравоохранения предупредили граждан о высокой вероятности наличия вируса гепатита А в партии замороженных гранатов из Египта.

В Австралии 64-летняя женщина умерла после заражения гепатитом А, который находился в пачке замороженных гранатов египетского происхождения, передает УНИАН.

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Вместе с тем отмечается, что выпуском готовой продукции занимается австралийская компания. Из партии успели продать две тысячи пакетов.

Известно о 24 заразившихся гепатитом через замороженные гранаты. Их удалось вылечить. В Министерстве же порекомендовали избавиться от упомянутой продукции, которая выглядит подозрительно.

После инцидента в Австралии проверили выращенные внутри страны и свежие гранаты на наличие вируса. И в этих фруктах его не обнаружили.

Теги: Здоровье Австралия
Источник: 24 Канал
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