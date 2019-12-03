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      В Белой Церкви хозяйка натравила своего пса на прохожих

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      Бойцовская собака покусала прохожих / ukr.media

      На Киевщине, в состоянии алкогольного опьянения, женщина натравила бойцовскую собаку на прохожих. Хозяйке пса объявлено о подозрении.

      Инцидент произошел в Белой Церкви, супруги с детьми проходили мимо женщины с собакой. Как сообщает полиция области, между ними возник конфликт, злоумышленница сначала избила потерпевшую металлической палкой по голове. Затем предоставила команду "фас" своему псу, который набросился на прохожую.

      Спас женщину ее муж, ему удалось оттянуть разъяренное животное.

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      37-летнюю пострадавшую доставили в больницу, полиция открыла уголовное производство по факту хулиганство.

      пес напад перехожі
      Хозяйка натравила собаку на прохожих / Фото: Нацполиция

      Местной жительнице, которая натравила собаку на прохожих, грозит уплата штрафа от пятисот до тысячи гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Белая Церковь Полиция Криминал
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