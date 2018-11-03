20:59
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, сегодня
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, сегодня
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В белоснежном костюме и на каблуках: Моника Беллуччи прогулялась по Парижу

      130 Читати новину українською
      Моника Беллуччи
      Моника Беллуччи / Celebzz

      Знаменитая итальянская киноактриса Моника Беллуччи, которая является главной музой бренда Dolce & Gabbana, чаще всего появляется на публике в образе "сицилийской вдовы": звезда может похвастаться эффектными выходами в наряде черного цвета. Однако на днях Моника покорила улицы Парижа белоснежным и роскошным образом.

      Моника Беллуччи отправилась на съемки телешоу Vivement Dimanche в безупречном белом брючном костюме с глубоким декольте. Об этом сообщает издание Paris Informer.

      Читайте также: У меня нет того тела, как в 20! – Моника Беллуччи откровенно рассказала о красоте женщины в разном возрасте

      54-летняя актриса дополнила образ бежевыми туфлями на высоком каблуке и черной крупной сумкой. В Париже перед входом в студию поклонники окружили Беллуччи и получили желанные автографы кинодивы.


      Моника Беллуччи / Celebzz


      Моника Беллуччи / Celebzz


      Моника Беллуччи / Celebzz

      Теги: LifeStyle Кино Моника Беллуччи
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      сегодня , 20:15 Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      сегодня , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      "Шахтер" в большинстве победил "Динамо" благодаря голу на последней секунде матча
      сегодня , 18:59 "Шахтер" в большинстве победил "Динамо" благодаря голу на последней секунде матча
      Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      сегодня , 18:00 Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      Дмитро Гнап
      Взрывы на военных складах: что нужно сделать, чтобы не подписывать мировую на условиях россиян
      сегодня , 17:00 Взрывы на военных складах: что нужно сделать, чтобы не подписывать мировую на условиях россиян
      Віталій Дейнега
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук