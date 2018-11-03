В белоснежном костюме и на каблуках: Моника Беллуччи прогулялась по Парижу

Знаменитая итальянская киноактриса Моника Беллуччи, которая является главной музой бренда Dolce & Gabbana, чаще всего появляется на публике в образе "сицилийской вдовы": звезда может похвастаться эффектными выходами в наряде черного цвета. Однако на днях Моника покорила улицы Парижа белоснежным и роскошным образом.

Моника Беллуччи отправилась на съемки телешоу Vivement Dimanche в безупречном белом брючном костюме с глубоким декольте. Об этом сообщает издание Paris Informer.

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54-летняя актриса дополнила образ бежевыми туфлями на высоком каблуке и черной крупной сумкой. В Париже перед входом в студию поклонники окружили Беллуччи и получили желанные автографы кинодивы.



Моника Беллуччи / Celebzz



Моника Беллуччи / Celebzz



Моника Беллуччи / Celebzz