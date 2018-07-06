В белоснежном платье и с серебристой сумкой Елизавета II поразила стильным образом: фото

Британская королева Елизавета II вместе с принцем Кембриджским Уильямом и принцессой Анной посетили службу в Соборе Святого Джайлса в Эдинбурге, Шотландия.

Об этом сообщает издание Daily Express. Читайте также: Принц Гарри отказался взять Меган Маркл за руку перед королевой: видео На торжество 92-летняя королева Елизавета II надела белое платье, перчатки и серебристую маленькую сумку. Ее образ дополняет торжественная мантия, которую также носили ее внук принц Уильям и дочь принцесса Анна.

Елизавета II / Getty

Елизавета II / Getty

Принцесса Анна / Getty

Елизавета II і принц Вільям