В белоснежном платье и с серебристой сумкой Елизавета II поразила стильным образом: фото
Британская королева Елизавета II вместе с принцем Кембриджским Уильямом и принцессой Анной посетили службу в Соборе Святого Джайлса в Эдинбурге, Шотландия.
Об этом сообщает издание Daily Express.
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На торжество 92-летняя королева Елизавета II надела белое платье, перчатки и серебристую маленькую сумку. Ее образ дополняет торжественная мантия, которую также носили ее внук принц Уильям и дочь принцесса Анна.
Елизавета II / Getty
Елизавета II / Getty
Принцесса Анна / Getty
Елизавета II і принц Вільям
Источник: 24 Канал
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