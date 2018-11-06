В блестящих шортах и с ведром: Мадонна взбудоражила сеть чудаковатым фото

60-летняя американская исполнительница Мадонна часто публикует в соцсетях неоднозначные сообщения из своей жизни. Ее очередное фото, на котором она примерила провокационный образ и сделала странноватую подпись, вызвало множество споров среди фанатов.

Новая фотография появилась на Instagram-страничке Мадонны несколько дней назад и уже успела собрать около 200 тысяч лайков. На нем она позирует в коротких блестящих шортах, в черном кожаном топе и перчатках и в колготах в сеточку. Не меньше удивили и вещи, присутствующие в кадре с легендарной артисткой: ведро и высокий металлический стул.

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"На седьмой день Господь будет отдыхать", – подписала Мадонна фото и добавила хэштег "настроение".



Мадонна

На дерзком фото Мадонна продемонстрировала свои ноги, которые опирались на высокие каблуки, и эффектный макияж с прической. Новое амплуа Мадонны создало образ настоящей бунтарки, которая уже давно любит на себя примерять 60-летняя звездная мамочка. Пользователи по-разному отнеслись к новой фотографии Мадонны, оставив тысячи позитивных и негативных комментариев.