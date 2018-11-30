В ближайшее время в продажу поступят лекарства от рака

В ближайшее время в продажу поступит лекарственный препарат от различных видов рака. В США Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило лекарство под названием Vitrakvi, способное лечить такие виды рака, как саркома, рак щитовидной железы, немелкоклеточный рак легких и другие его типы.

Об этом сообщает Вusiness Іnsider.

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Это лекарство было разработано компаниями Loxo Oncology и Bayer. Оно предназначено для терапии раковых мутаций, то есть позволяет лечить болезнь на генном уровне. Согласно данным ученых, около 2,5-3 тысяч человек ежегодно имеют мутировавшие раковые опухоли.



Vitrakvi новое лекарство от рака

Исследователи убеждены: для успешного лечения мутировавшего рака важен только его тип, его место расположение не играет роли.

Одобрение означает очередной важный шаг в борьбе с разными видами рака с учетом их опухолевой генетики, а не просто на основе их локального происхождения в организме,

– отмечают специалисты.

Разработчики рассказали о результатах испытания универсальных лекарств от нескольких типов рака. В исследовании с участием 109 человек у 81% подопытных было зафиксировано улучшение состояния и уменьшение опухоли, 17% смогли полностью вылечиться от рака.

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