В Боярке произошел пожар на электроподстанции: жуткое видео
В Боярке Киевской области, 9 апреля, произошел пожар на электрической подстанции. Пожар уже потушен. Сейчас ремонтники восстанавливают электроснабжение города.
Про це повідомляє "ТСН". Вогонь було видно навіть у віддалених районах міста.
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Пожежа сталася на підстанції Укрзалізниці. За попередніми даними, у трансформаторній будці загорілося мастило.
Місцеві жителі в соцмережах повідомляють, що нібито було чути потужний вибух.
Дивіться відео пожежі в Боярці:
Боярка на карті:
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