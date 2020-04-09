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      В Боярке произошел пожар на электроподстанции: жуткое видео

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      Пожежа у Боярці / Скріншот з відео

      В Боярке Киевской области, 9 апреля, произошел пожар на электрической подстанции. Пожар уже потушен. Сейчас ремонтники восстанавливают электроснабжение города.

      Про це повідомляє "ТСН". Вогонь було видно навіть у віддалених районах міста.

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      Пожежа сталася на підстанції Укрзалізниці. За попередніми даними, у трансформаторній будці загорілося мастило.

      Місцеві жителі в соцмережах повідомляють, що нібито було чути потужний вибух. 

      Дивіться відео пожежі в Боярці:

      Боярка на карті: 

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Электроэнергия Новости Киева Пожар
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