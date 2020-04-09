В Боярке произошел пожар на электроподстанции: жуткое видео

В Боярке Киевской области, 9 апреля, произошел пожар на электрической подстанции. Пожар уже потушен. Сейчас ремонтники восстанавливают электроснабжение города.

Про це повідомляє "ТСН". Вогонь було видно навіть у віддалених районах міста. Читайте також Пожежа на Хрещатику: електроенергію у столиці вже відновили Пожежа сталася на підстанції Укрзалізниці. За попередніми даними, у трансформаторній будці загорілося мастило. Місцеві жителі в соцмережах повідомляють, що нібито було чути потужний вибух. Дивіться відео пожежі в Боярці: Боярка на карті: