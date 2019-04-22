В центре Киева злоумышленник угнал автомобиль патрульных и сбил на нем полицейскую: подробности

В ночь на 22 апреля в центре Киева было неспокойно. Так, прямо на Майдане злоумышленник угнал автомобиль правоохранителей и сбил на нем полицейскую.

Произошел этот инцидент около полуночи. На перекрестке улиц Крещатик и Михайловской экипаж патрульной полиции работал по вызову: на месте буянила пьяная компания. Патрульные начали разбираться в ситуации и устанавливать подробности произошедшего, но в это время к служебному автомобилю Toyota Prius внезапно подбежал неизвестный мужчина и сел за руль.

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Резко нажав на педаль газа, мужчина начал движение, при этом сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить, и совершил угон служебного авто,

– сообщают в Нацполиции.

Машину удалось остановить на Железнодорожном шоссе. Угнанный служебный автомобиль заблокировали и остановили экипажи патрульной полиции, злоумышленника задержали. По словам правоохранителей, лицо, совершившее нападение, скорее всего, находилось в тяжелом состоянии наркотического опьянения.

Пострадавшую в результате наезда патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.