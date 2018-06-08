В центре Львова пара занялась сексом на крыше многоэтажки: видео 18+

Страстная пара занялась сексом на крыше одного из самых высоких зданий в центре Львова, которое расположено на углу улиц Сечевых стрельцов и Гнатюка.

Соответствующее видео, которое сняли очевидцы пикантного зрелища, разместили в Facebook-группе To Lwów, kuЯwa.

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"Вот вам немного экстремальной львовской любви на вершине одного из самых высоких зданий в центре города. Оттуда открывается прекрасный вид на старый Львов, однако этой молодой парочке явно не до него", – говорится в подписи к видео.

Как отметили в группе, за кадром остались еще более яркие моменты, однако только любовники заметили зрителей, сразу убежали.