В центре Одессы часть фасада упала на голову прохожей: фото

Инцидент произошел на улице Успенской. Женщина проходила мимо дома под номером 10, когда ей на голову упал кусок карниза. Он отбился от балкона здания.

Инцидент описала сестра потерпевшей Екатерина Агафонова-Доброер на своей фейсбук-странице.

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Идя по улице, она услышала шум и начала отбегать от здания, но отвалился кусок карниза и упал ей на голову. Благодаря этому удар был не такой сильный... Травма мягких тканей, сотрясение. В "скорой" сказали, что все могло быть гораздо хуже,

– написала она.

В то же время, женщина добавила, что по факту этого инцидента ее сестра обратилась в полицию.

"Но будет что-то делаться – вопрос. Мы ходим под этими домами каждый день, с детьми, колясками. Часто автомобили паркуются так, что на безопасное расстояние от дома отойти просто нет возможности. Берегите себя – надевайте шлемы", – подытожила женщина.