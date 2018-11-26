В чем главный вред антидепрессантов: объяснения врачей

В Австралии исследователи университета в Квинсленде обнаружили, что антидепрессант флуоксетин способствует формированию устойчивости многих бактерий к антибиотикам.

Об этом сообщает Science Alert.

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Раньше было распространено мнение, что появление супербактерий связано с чрезмерным использованием антибиотиков. Согласно новому исследованию, ученые вырастили колонии бактерий Escherichia coli (или E. coli) в средах с разной концентрацией флуоксетина.

Флуоксетин вызывает устойчивость бактерий к антибиотикам

После того, как бактерии переносили в среду с антибиотиком, исследователи выяснили, что эти бактерии выявили значительно более высокую устойчивость к хлорамфениколу, амоксициллину и тетрациклину.

Более того, чем выше была концентрация флуоксетина, тем быстрее бактерии получали устойчивость к антибиотикам.

Что такое депрессия?

Это психологическое состояние, которым описывают подавленное настроение, симптомы и синдромы аффективных расстройств. Течение депрессии связано с низким уровнем серотонина в мозге человека. Депрессию лечат медикаментозными и психологическими методами.

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