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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      В чем главный вред антидепрессантов: объяснения врачей

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      Вред антидепрессантов
      Вред антидепрессантов / healthfully.com

      В Австралии исследователи университета в Квинсленде обнаружили, что антидепрессант флуоксетин способствует формированию устойчивости многих бактерий к антибиотикам.

      Об этом сообщает Science Alert.

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      Раньше было распространено мнение, что появление супербактерий связано с чрезмерным использованием антибиотиков. Согласно новому исследованию, ученые вырастили колонии бактерий Escherichia coli (или E. coli) в средах с разной концентрацией флуоксетина.

      Флуокустин викликає стійкість бактерій до антибіотиків

      Флуоксетин вызывает устойчивость бактерий к антибиотикам

      После того, как бактерии переносили в среду с антибиотиком, исследователи выяснили, что эти бактерии выявили значительно более высокую устойчивость к хлорамфениколу, амоксициллину и тетрациклину.

      Более того, чем выше была концентрация флуоксетина, тем быстрее бактерии получали устойчивость к антибиотикам.

      Что такое депрессия?
      Это психологическое состояние, которым описывают подавленное настроение, симптомы и синдромы аффективных расстройств. Течение депрессии связано с низким уровнем серотонина в мозге человека. Депрессию лечат медикаментозными и психологическими методами.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Депрессия Лечение Медицина
      Источник: 24 Канал
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