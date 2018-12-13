В чем опасность фильтров для воды: объяснение медика

Фильтры для воды в бытовых условиях могут представлять угрозу здоровью из-за ненадлежащего контроль и эксплуатации.

Об этом рассказал экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас, передает УНН.

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"Любой фильтр, если его не вовремя менять, становится источником вторичного загрязнения, и происходит так называемая ресорбция всех вредных веществ в фильтре", –рассказал медик.

Фильтры для воды могут быть опасными

Он отметил, установка фильтров в организациях и учреждениях – в частности в школах и детсадах – также потенциально опасна, поскольку неизвестно, как они будут обслуживаться и меняться в процессе эксплуатации.

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