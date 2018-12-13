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      В чем опасность фильтров для воды: объяснение медика

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      Опасные фильтры для воды
      Опасные фильтры для воды / politeka.net

      Фильтры для воды в бытовых условиях могут представлять угрозу здоровью из-за ненадлежащего контроль и эксплуатации.

      Об этом рассказал экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас, передает УНН.

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      "Любой фильтр, если его не вовремя менять, становится источником вторичного загрязнения, и происходит так называемая ресорбция всех вредных веществ в фильтре", –рассказал медик.

      фільтри для водиФильтры для воды могут быть опасными

      Он отметил, установка фильтров в организациях и учреждениях – в частности в школах и детсадах – также потенциально опасна, поскольку неизвестно, как они будут обслуживаться и меняться в процессе эксплуатации.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье наука Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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