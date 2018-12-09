В чемпионате Англии разразился новый расистский скандал, который будет расследовать полиция

В 16 туре чемпионата Англии на матче между "Челси" и "Манчестер Сити" болельщики лондонского клуба сделали расистские высказывания в адрес игрока гостей Рахима Стерлинга.

Поэтому английская полиция разыскивает болельщиков лондонского клуба, сообщает AFP.

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По информации источника, за расследование этого дела взялись также Футбольная ассоциация Англии и сам клуб "Челси". Представители "пенсионеров" намерены сотрудничать с полицией и изучить записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личности правонарушителей.

The bad old days are back! Chelsea you have been shamed by this disgusting racist fan! absolutely no doubt about what he says. pic.twitter.com/ISDCDlBc1z — Ian Wright (@IanWright0) 8 декабря 2018 г.

Стерлинг после матча прокомментировал инцидент на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Обычно я не тот человек, который много говорит, но считаю, что люди должны знать мою позицию. То, что случилось на матче с "Челси", вызывает только улыбку, ничего лучшего я и не ожидал", – написал Рахим.

Стерлинг привел пример "двух молодых игроков, которые играют в одной команде, и делают хорошие вещи. Купить дом своей матери, которая вложила в тебя много сил, – хорошее дело. Но пресса преподносит это по-разному, в зависимости от того, идет ли речь о белом игроке или о темнокожем. Это недопустимо. Он не сделал ничего плохого, но это преподнесли совершенно иначе, выставив молодого темнокожего парня в плохом свете. Они сами разжигают расизм, люди становятся агрессивными".

Отметим, что матч завершился со счетом 2:0 именно в пользу "Челси".

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