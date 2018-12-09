В чемпионате Англии разразился новый расистский скандал, который будет расследовать полиция
В 16 туре чемпионата Англии на матче между "Челси" и "Манчестер Сити" болельщики лондонского клуба сделали расистские высказывания в адрес игрока гостей Рахима Стерлинга.
Поэтому английская полиция разыскивает болельщиков лондонского клуба, сообщает AFP.
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По информации источника, за расследование этого дела взялись также Футбольная ассоциация Англии и сам клуб "Челси". Представители "пенсионеров" намерены сотрудничать с полицией и изучить записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личности правонарушителей.
Стерлинг после матча прокомментировал инцидент на своей странице в социальной сети Instagram.
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"Обычно я не тот человек, который много говорит, но считаю, что люди должны знать мою позицию. То, что случилось на матче с "Челси", вызывает только улыбку, ничего лучшего я и не ожидал", – написал Рахим.
Стерлинг привел пример "двух молодых игроков, которые играют в одной команде, и делают хорошие вещи. Купить дом своей матери, которая вложила в тебя много сил, – хорошее дело. Но пресса преподносит это по-разному, в зависимости от того, идет ли речь о белом игроке или о темнокожем. Это недопустимо. Он не сделал ничего плохого, но это преподнесли совершенно иначе, выставив молодого темнокожего парня в плохом свете. Они сами разжигают расизм, люди становятся агрессивными".
Отметим, что матч завершился со счетом 2:0 именно в пользу "Челси".
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