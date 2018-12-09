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      В чемпионате Англии разразился новый расистский скандал, который будет расследовать полиция

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      Рахим Стерлинг
      Рахим Стерлинг / Ghanasoccernet.com

      В 16 туре чемпионата Англии на матче между "Челси" и "Манчестер Сити" болельщики лондонского клуба сделали расистские высказывания в адрес игрока гостей Рахима Стерлинга.

      Поэтому английская полиция разыскивает болельщиков лондонского клуба, сообщает AFP.

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      По информации источника, за расследование этого дела взялись также Футбольная ассоциация Англии и сам клуб "Челси". Представители "пенсионеров" намерены сотрудничать с полицией и изучить записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личности правонарушителей.

       

       

      Стерлинг после матча прокомментировал инцидент на своей странице в социальной сети Instagram.

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      "Обычно я не тот человек, который много говорит, но считаю, что люди должны знать мою позицию. То, что случилось на матче с "Челси", вызывает только улыбку, ничего лучшего я и не ожидал", – написал Рахим.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Good morning I just want to say , I am not normally the person to talk a lot but when I think I need my point to heard I will speak up. Regarding what was said at the Chelsea game as you can see by my reaction I just had to laugh because I don’t expect no better. For example you have two young players starting out there careers both play for the same team, both have done the right thing. Which is buy a new house for there mothers who have put in a lot of time and love into helping them get where they are, but look how the news papers get there message across for the young black player and then for the young white payer. I think this in unacceptable both innocent have not done a thing wrong but just by the way it has been worded. This young black kid is looked at in a bad light. Which helps fuel racism an aggressive behaviour, so for all the news papers that don’t understand why people are racist in this day and age all i have to say is have a second thought about fair publicity an give all players an equal chance.

      Допис, поширений Raheem Sterling x (@sterling7)

       

       

      Стерлинг привел пример "двух молодых игроков, которые играют в одной команде, и делают хорошие вещи. Купить дом своей матери, которая вложила в тебя много сил, – хорошее дело. Но пресса преподносит это по-разному, в зависимости от того, идет ли речь о белом игроке или о темнокожем. Это недопустимо. Он не сделал ничего плохого, но это преподнесли совершенно иначе, выставив молодого темнокожего парня в плохом свете. Они сами разжигают расизм, люди становятся агрессивными".

      Отметим, что матч завершился со счетом 2:0 именно в пользу "Челси".

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      Теги: Футбол Спорт Манчестер Сити
      Источник: 24 Канал
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