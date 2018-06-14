В Черновцах дискутируют о том, как сделать украинские города лучше

Украинские города кооперируются. Дружескую дискуссию о развитии областных центров "UrbanTalks Львов&Черновцы" презентовали мэры двух городов.

"Мы когда-то во Львове в 2006-м году подумали: а каким должен быть город через 10, 20, 30, 50 лет? Определили этот ориентир, стратегию города, и идем этой дорогой", – рассказал городской председатель Львова Андрей Садовый.

Во время встречи обсудили лучшие практики своих городов и искали новые возможности для партнерства. Львовяне делились воплощенным опытом в сфере туризма, планирования и архитектурных принципов города, привлечения жителей к принятию решений, озеленения города и велотранспорта.

"Не смотря на то, что города живут одними проблемами, каждый город развивается по-другому, потому что разные ресурсы, разные люди. Нам, например, развитие ІТ. Львов прогрессирует в этом направлении, мы совместно работаем над сохранением культурного наследия и много проектов реализовали совместно со Львовом", – сказал городской председатель Черновцов Алексей Каспрук.

"Речь идет о синергии двух городов. Есть много тем, которые мы продвигаем, для которых нам нужны партнеры. И, в частности, Черновцы является таким хорошим партнером, потому что имеет красивую архитектуру. Когда города объединяются вместе, то они намного сильнее", – отметил заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко.

Сделать города лучше – основная цель таких встреч. Черновцы стали уже третьим городом для их проведения. Первые дискуссии прошли в Ровно и Житомире.