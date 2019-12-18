В декабре в Украине расцвели деревья: фото

Из-за аномально теплой температуры воздуха в декабре во Львове расцвели деревья. Цветут калина и яблоня. Готовятся распуститься магнолия и лещина.

"17 декабря. Львов... Калина ароматная полностью расцвела. Магнолия имеет бутоны 2 сантиметра. Лещина пустила "сережки". Яблоки, как свежие, висят на дереве. Весенний процесс пошел. Пчел ждут не лучшие времена", – написала в фейсбук пользователь Евгения Поликарпова и добавила соответствующие фото.

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Заметим, что такое аномальное тепло в декабре в Украине продержится и в дальнейшем. Так, 19 декабря столбики термометров будут показывать до +10 градусов. При этом во всех областях будет солнечно и без осадков.