11:12
11 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
21°C 15°C
  • среда
    23°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Валя-полстакана породнилась с Ынами. Пиня не смог пройти умную урну.
Вєсті Кремля
21:52, 10 сентября
Вести.UA. Порошекно вернулся к классической схеме обещаний. Ляшко наконец пошел в консерваторию
Вєсті.UA
20:47, 10 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"В деле куча нарушений и лжи": задержанный ветеран и блогер Ананьев написал из отделения

86 Читати новину українською
Валерий Ананьев
Валерий Ананьев / Фото из социальных сетей

10 сентября в Днепре задержали известного блогера, писателя и ветерана АТО Валерия Ананьева. Произошло это перед презентацией в одной из местных библиотек в Днепре его книги "Следы на дороге", куда он и направлялся. Ананьева якобы задержали по старому делу, которое подозрительно неожиданно возобновили именно вчера. Ветеран сейчас находится в отделении и в обед ждет суда.

Об этом сам Валерий Ананьев сообщил у себя на странице в Facebook.

Читайте также: Блогера и ветерана АТО Ананьева задержали в Днепре: известны подробности

Он отметил, что сейчас находится в отделении, а телефон при нем.

"Я не собирался ничего писать про оценку действий полиции, но некоторые представители МВД уже встали в позу защиты и официально льют на меня грязь. Скажем так: официальные объяснения полиции являются слишком удобными. Трудно понять как может публичная личность скрываться от следствия", – говорится в сообщении Ананьева.

Также он подчеркнул, что не стоит воспринимать ничего на веру.

В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, которую им еще надо доказать в суде,
– подчеркнул ветеран.

"Уважаемая полиция, я не буду лить на вас грязь в ответ, наоборот скажу, что задержание произошло, наверное, настолько лояльно, насколько это было возможно. Я прекрасно понимаю: если бы 200 человек, которые собрались на 3-м этаже библиотеки, узнали, что меня задерживает на первом этаже группа людей в штатском, могло произойти много плохих вещей. Поэтому полицейские действовали адекватно ситуации, насколько вообще может быть адекватным задержание автора книги в библиотеке", – рассказал Ананьев.

Также Валерий отметил, что сегодня, 11 сентября, примерно в обед состоится суд. "Меня должны отпустить и я надеюсь, что этот цирк закончится", – добавил ветеран и блогер.

Кто такой Валерий Ананьев? Украинский блогер, писатель и путешественник, является ветераном войны на Донбассе. Был тяжело ранен и контужен в боях под Славянском и Углегорском. Все время в АТО вел видеоблог, пытаясь показать войну и будни украинской армии. Ананьев неоднократно публиковал видео с передовой.

В августе 2018 года вышла в свет его дебютная книга "Следы на дороге", в которой говорится о войне на Донбассе.

Теги: Новости Украины Новости Днепра Полиция
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
сегодня, 08:41 Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
Олексій Чибісов
"Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
10 сентября, 15:52 "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
10 сентября, 23:00 Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
Іван Яковина
Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
10 сентября, 22:01 Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
Андрій Воропаєв
Чому зі Збройних Сил виштовхують льотчика, який допомагав під час війни
10 сентября, 21:00 Чому зі Збройних Сил виштовхують льотчика, який допомагав під час війни
Єгор Соболєв
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
День в истории. Суд над убийцей Бандеры
 19 октября 2014 , 06:16 0
Как Медведчук связан с владельцем крупнейшего импортера сжиженного газа из России
 2 июня 2017 , 13:08
Капитан "Реала" сыграл полный матч через 48 часов после госпитализации
 19 марта 2017 , 09:00
Ведучим фіналу Ліги чемпіонів-2018 обрали діджея радіо "Люкс FM"
 30 марта , 20:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук