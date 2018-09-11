"В деле куча нарушений и лжи": задержанный ветеран и блогер Ананьев написал из отделения

10 сентября в Днепре задержали известного блогера, писателя и ветерана АТО Валерия Ананьева. Произошло это перед презентацией в одной из местных библиотек в Днепре его книги "Следы на дороге", куда он и направлялся. Ананьева якобы задержали по старому делу, которое подозрительно неожиданно возобновили именно вчера. Ветеран сейчас находится в отделении и в обед ждет суда.

Об этом сам Валерий Ананьев сообщил у себя на странице в Facebook.

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Он отметил, что сейчас находится в отделении, а телефон при нем.

"Я не собирался ничего писать про оценку действий полиции, но некоторые представители МВД уже встали в позу защиты и официально льют на меня грязь. Скажем так: официальные объяснения полиции являются слишком удобными. Трудно понять как может публичная личность скрываться от следствия", – говорится в сообщении Ананьева.

Также он подчеркнул, что не стоит воспринимать ничего на веру.

В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, которую им еще надо доказать в суде,

– подчеркнул ветеран.

"Уважаемая полиция, я не буду лить на вас грязь в ответ, наоборот скажу, что задержание произошло, наверное, настолько лояльно, насколько это было возможно. Я прекрасно понимаю: если бы 200 человек, которые собрались на 3-м этаже библиотеки, узнали, что меня задерживает на первом этаже группа людей в штатском, могло произойти много плохих вещей. Поэтому полицейские действовали адекватно ситуации, насколько вообще может быть адекватным задержание автора книги в библиотеке", – рассказал Ананьев.

Также Валерий отметил, что сегодня, 11 сентября, примерно в обед состоится суд. "Меня должны отпустить и я надеюсь, что этот цирк закончится", – добавил ветеран и блогер.

Кто такой Валерий Ананьев? Украинский блогер, писатель и путешественник, является ветераном войны на Донбассе. Был тяжело ранен и контужен в боях под Славянском и Углегорском. Все время в АТО вел видеоблог, пытаясь показать войну и будни украинской армии. Ананьев неоднократно публиковал видео с передовой.



В августе 2018 года вышла в свет его дебютная книга "Следы на дороге", в которой говорится о войне на Донбассе.