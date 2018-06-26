20:25
26 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
24°C 12°C
  • среда
    27°C 16°C
  • четверг
    25°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта
Вєсті Кремля
23:27, 25 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, 25 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

В день 12 годовщины брака Николь Кидман поделилась секретом счастливых отношений

27 Читати новину українською
Николь Кидман и Кит Урбан празднуют 12-летие брака
Николь Кидман и Кит Урбан празднуют 12-летие брака / weddingtimesmagazine.com

Австралийская киноактриса Николь Кидман сегодня отмечает 12 годовщину брака с ее любимым мужем – кантри-музыкантом Китом Урбаном. В такой особый день звезда раскрыла секрет своего счастливого брака.

Об этом говорится на The Daily Mail.

По словам лауреатки премии "Оскар", ей и мужчине удается не ссориться из-за одного простого правила: супруги никогда не переписываются в соцсетях или с помощью смс-сообщений.

Читайте также: ТОП-10 лучших ролей Николь Кидман

Мы говорим все время, мы современные, но мы просто не пишем сообщения, я чувствую, что текст иногда может быть неверно истолкован. Я не хочу перечитывать сообщения и понимать, что они значат. А потом прочитать его кому-нибудь, чтобы мне его объясняли. Я не хочу, чтобы такое было между моим любимым и мной,
– подчеркнула счастливая актриса.

Женщина добавила, что она лучше позвонит Киту и поговорит с ним о чем-то, чем будет это обсуждать в переписке. "Мы просто говорим голосом или языком тела, но всегда говорим", – отметила актриса.

 

Звезда также опубликовала в своем Instagram архивное видео, на котором показаны кадры с их свадьбы в 2006 году.

"Помню, как в этот день 12 лет назад мы были в церкви в Мэнли, Австралия. Кажется, будто это было вчера. Я счастлива. С праздником", – говорится в заметке к видео.

 

В свою очередь кантри-музыкант тоже поздравил любимую Кидман с 12-й годовщиной.

 

Напомним, что голливудская актриса Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. В совместном браке у них родилось 2 дочери – Фэйт Маргарет (7 лет) и Сандей Роуз (9 лет), которую родила суррогатная мать, но является биологическим ребенком супругов. В апреле этого года даже появлялись слухи об угрозе развода Николь и Кита, но пара обратилась за помощью к семейному психологу и у них потом все наладилось.

Читайте также: Николь Кидман впервые заговорила о потере ребенка

Перед официальными отношениями с 50-летним музыкантом, у Николь был еще один брак с Томом Крузом, который длился с 1990 по 2001 год. Тогда супруги удочерили дочь Изабеллу Джейн (25 лет) и сына Коннора Энтони (23 года). Для Кита Урбана это был первый официальный брак.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные свадьбы Кино Голливуд Николь Кидман
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Осторожно, Европа "закрывается", или "Битва" за украинских заробитчан
сегодня, 19:00 Осторожно, Европа "закрывается", или "Битва" за украинских заробитчан
Борис Немировський 549
Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
сегодня, 18:00 Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
Єгор Соболєв 115
Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
сегодня, 17:00 Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
Блог Медіа 686
Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
сегодня, 15:00 Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
Все про здоров'я 271
Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
сегодня, 14:05 Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
Дмитро Гнап 186
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук