В день 12 годовщины брака Николь Кидман поделилась секретом счастливых отношений

Австралийская киноактриса Николь Кидман сегодня отмечает 12 годовщину брака с ее любимым мужем – кантри-музыкантом Китом Урбаном. В такой особый день звезда раскрыла секрет своего счастливого брака.

Об этом говорится на The Daily Mail.

По словам лауреатки премии "Оскар", ей и мужчине удается не ссориться из-за одного простого правила: супруги никогда не переписываются в соцсетях или с помощью смс-сообщений.

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Мы говорим все время, мы современные, но мы просто не пишем сообщения, я чувствую, что текст иногда может быть неверно истолкован. Я не хочу перечитывать сообщения и понимать, что они значат. А потом прочитать его кому-нибудь, чтобы мне его объясняли. Я не хочу, чтобы такое было между моим любимым и мной,

– подчеркнула счастливая актриса.

Женщина добавила, что она лучше позвонит Киту и поговорит с ним о чем-то, чем будет это обсуждать в переписке. "Мы просто говорим голосом или языком тела, но всегда говорим", – отметила актриса.

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman) 29 Тра 2018 р. о 5:29 PDT

Звезда также опубликовала в своем Instagram архивное видео, на котором показаны кадры с их свадьбы в 2006 году.

"Помню, как в этот день 12 лет назад мы были в церкви в Мэнли, Австралия. Кажется, будто это было вчера. Я счастлива. С праздником", – говорится в заметке к видео.

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman) 25 Чер 2018 р. о 8:07 PDT

В свою очередь кантри-музыкант тоже поздравил любимую Кидман с 12-й годовщиной.

Допис, поширений Keith Urban (@keithurban) 25 Чер 2018 р. о 3:12 PDT

Напомним, что голливудская актриса Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. В совместном браке у них родилось 2 дочери – Фэйт Маргарет (7 лет) и Сандей Роуз (9 лет), которую родила суррогатная мать, но является биологическим ребенком супругов. В апреле этого года даже появлялись слухи об угрозе развода Николь и Кита, но пара обратилась за помощью к семейному психологу и у них потом все наладилось.

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Перед официальными отношениями с 50-летним музыкантом, у Николь был еще один брак с Томом Крузом, который длился с 1990 по 2001 год. Тогда супруги удочерили дочь Изабеллу Джейн (25 лет) и сына Коннора Энтони (23 года). Для Кита Урбана это был первый официальный брак.