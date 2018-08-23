В День Независимости в Киеве будет курсировать ретропоезд

На День независимости Украины в Киеве будет курсировать праздничный ретропоезд №897/898, которым смогут воспользоваться все желающие киевляне и гости столицы.

Об этом сообщили в пресс-центре "Укрзализныци".

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Известно, что поезд отправится в путешествие Киевом из станции Киев-Пассажирский в 13:45, а прибудет обратно на главный вокзал столицы в 16:19.

Во время путешествия вокруг Киева, которое продлится два с половиной часа, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность – здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов,

– говорится в сообщении "Укрзализныци".

Билеты на ретропоезд можно приобрести в железнодорожных кассах вокзала или с помощью онлайн-сервиса. При приобретении билета через онлайн-систему следует указывать станцию отправления Киев-Пассажирский, а станцию прибытия Караваевы Дачи.

В пресс-центре "Укрзализныци" добавили, что эти билеты дают право бесплатно посетить музей железнодорожного транспорта, расположенный на станции Киев-Пассажирский.

Напомним, "Укрзализныця" на 27 августа назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити +", который будет курсировать по маршруту Киев – Львов – Киев.