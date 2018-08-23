В День Независимости в Киеве перекроют ряд улиц: опубликован список

В пятницу, 24 августа, на ряде улиц Киева будет запрещено движение и парковка в связи с торжественными и праздничными мероприятиями, посвященными Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, с 7:00 до 13:00 будет запрещено движение на время легкоатлетического пробега "Забег в вышиванках". Он будет проходить по маршруту: Русановская набережная – Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) – Русановская набережная – Днепровская набережная – (разворот у Днепровской набережной, 16) – Днепровская набережная – Русановская набережная – Русановский бульвар – Русановская набережная.

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Кроме того, с 13:30 до 18:30 будет запрещено движение на время благотворительного забега "Они бегут ради детей": ул. Сагайдачного, 2 – Владимирский спуск (до дома №2).

КГГА также опубликовала список улиц, по которым с 6:45 до окончания праздничных мероприятий будет полностью ограничено движение:

Так, 24 августа во время прохождения военной техники к месту проведения военного парада по маршруту колонна №1, гусеничная техника: парк военной части А0222 – ул. Маршала Рыбалко – ул. Чорновола – выезд на ул. Победы по встречной полосе левее от Воздухофлотского моста – ул. Победы (по встречной полосе) – площадь Победы (по встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская.

После проведения военного парада перекроют движение по маршруту Европейская площадь – Владимирский спуск – ул. Сагайдачного – ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск по (встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) – ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) – ул. Нижний Вал – Глыбочицкий проезд – ул. В. Чорновола – ул. Маршала Рыбалко – парк военной части А0222.

Во время прохождения военной техники к месту проведения военного парада по маршруту колонна № 2, колесная техника аэродром "Святошин" – ул. Академика Туполева – ул. Стеценко – ул. Д. Щербаковского – просп. Победы – площадь Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская.

После проведения военного парада по маршруту Европейская площадь – Петровская аллея – Парковая дорога – Днепровский спуск – Набережное шоссе – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Нижний Вал – Глыбочицкий проезд – ул. В. Чорновола – просп. Победы – ул. Академика Туполева – аэродром "Святошин".

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Также с 7:00 до окончания мероприятий запретят движение транспорта во время военного парада на ул. Большой Васильковской (ул. Жилянской до ул. Крещатик) – Бессарабская площадь – ул. Крещатик – Майдан Независимости – ул. Крещатик до Европейской площади.

24 августа с 14:00 до окончания мероприятий запретят движение по ул. Крещатик (на участке от ул. Б. Хмельницкого к б-ру Шевченко) во время проведения спортивно-презентационной акции "Украина единая".

С 23 августа до 3:00 часов 25 августа запретят движение транспорта на ул. Ивана Мазепы (от ул. Московской до ул. Михаила Омеляновича-Павленко) во время подготовки и проведения праздничного мероприятия по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и фестиваля уличной еды.

24 августа с 16:00 до 20:00 запретят движение по ул. Бассейной в направлении ул. Павла Скоропадского (на участке от ул. Эспланадной до ул. Павла Скоропадского).

Также 24 августа во время проведения праздничных мероприятий в центральной части Киева будет временно ограничено движение транспорта на Европейской площади, Бессарабской площади, ул. Трехсвятительской, ул. Костельной, аллее Героев Небесной Сотни, ул. Институтской (на участке от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной), ул. Ольгинская, ул. архитектора Городецкого, ул. Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади), Владимирском спуске (на участке от Европейской площади до Боричевого спуска), Петровской аллее, Парковой дороге, площади И. Франко, ул. Заньковецкой, ул. Банковой, ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, б-ре Т. Шевченко (на участке от ул. Пушкинской до Бессарабской площади), ул. Б. Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Михайловской, ул. Бассейной (от ул. Эспланадной до Бессарабской площади), ул. Дарвина, Крутом спуске.

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Кроме того, 24 августа не будут функционировать парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

"Также временно на время подготовки и проведения праздничных мероприятий будут внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта, маршрут которого проходит в местах проведения мероприятий", – сказано в сообщении.