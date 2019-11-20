В детсадах только 12 градусов: два города на Львовщине до сих пор без тепла

В Новом разделе, что на Львовщине, до сих пор нет тепла, поэтому школы пока на бессрочных каникулах, а детсады – работают через раз. Не добавляют надежды и прогнозы синоптиков – уже на выходных температура кое-где опустится до -12. Успеют ли запустить сети до морозов – пока остается вопросом.

12 градусов тепла – именно столько отмеряет термометр в одной из групп детского сада, что в Новом Роздоле. У воспитателей здесь даже идет пар изо рта. Без нескольких теплых свитеров и лишних штанишек малышей родители в сад не ведут.

Важно! Города на грани коллапса: Гончарук попытался запустить ТЭЦ на Львовщине

Зато школы на бессрочных каникулах. Детсады Нового Роздола работают в режиме чрезвычайной ситуации. Комнаты приходится обогревать электрическими каминами.

Вся Украина с теплом уже более месяца. Однако Новый Раздол – до сих пор мерзнет. Местные радуются единственному – что осень выдалась не холодной. Однако, кроме Нового Роздола, отопительный сезон не начался в Новояворовске, что тоже на Львовщине. Там обещают включить батареи до конца недели.

Отметим, что более чем 30 тысяч жителей Нового Роздола остались без тепла и город оказался на грани коллапса. Местная ТЭЦ практически не работает, а больше половины работников уволились с работы из-за невыплаты зарплаты. Критическая ситуация в городе заставила уволиться и мэра города. Помогал разобраться в ситуации и Алексей Гончарук.



Алексей Гончарук общается с работниками ТЭЦ

Впрочем, на местной ТЭЦ после смены руководства обещают – уже до конца этой недели тепло в батареи подадут.