В "Динамо" эмоционально прокомментировали то, что матч "Шахтера" в Киеве собрал больше зрителей

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился своим мнением относительно посещаемости матчей киевского клуба.

Футболист в интервью UkrBall выразил надежду на то, что болельщики вернутся на трибуны.

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"Динамо" – клуб с большой историей и очень надеюсь, что смогу сделать свой вклад в новые серьезные победы. Надеюсь, они состоятся в ближайшее время. Вообще, хотел бы поздравить наших болельщиков с Новым годом, пожелать всем нам побед. И терпения. А еще хотелось бы, чтобы с весны на наши матчи приходило больше людей. Мы сделаем все от нас зависимое, чтобы люди хотели приходить на стадион. Но и без поддержки болельщиков играть трудно", – заявил футболист.

Кроме того, он прокомментировал на матч "Шахтера" в Лиге чемпионов в Киеве пришло больше болельщиков, чем на игру "Динамо".

"Признаюсь, было очень обидно и оскорбительно от понимания, что на "Шахтёре" с "Лионом" в среду было более 30 тысяч человек, а наш поединок посетили 11 тысяч. Конечно, мы тоже виноваты, что так происходит, но хотелось бы также, чтобы люди демонстрировали свою любовь к "Динамо" не только на словах", – резюмировал Миколенко.

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Напомним, "Шахтёр" свои домашние матчи проводит в Харькове на стадионе "Металлист". Но из-за введения военного положения в Харьковской области, УЕФА постановил перенести матч в Киев.

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