В Днепре пьяная компания жестоко избила таксиста Uber
Компания молодых людей навеселе напала на водителя такси и жестоко его избила. Полиция проводит расследование.
Водитель забрал пассажира на улице Харьковской и собирался везти, но на дорогу выскочила пьяная компания, информирует "Днепр оперативный".
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Таксист резко затормозил и возмутился поведению компании. По словам очевидцев, нетрезвые парни вытащили водителя из автомобиля и начали бить. Пострадавшего доставили в больницу №16.
В Днепре жестоко избили водителя такси / Фото: Днепр оперативный
Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Правоохранители проводят расследование.
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