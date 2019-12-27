В Днепре пьяная компания жестоко избила таксиста Uber

Компания молодых людей навеселе напала на водителя такси и жестоко его избила. Полиция проводит расследование.

Водитель забрал пассажира на улице Харьковской и собирался везти, но на дорогу выскочила пьяная компания, информирует "Днепр оперативный".

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Таксист резко затормозил и возмутился поведению компании. По словам очевидцев, нетрезвые парни вытащили водителя из автомобиля и начали бить. Пострадавшего доставили в больницу №16.



В Днепре жестоко избили водителя такси / Фото: Днепр оперативный

Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Правоохранители проводят расследование.