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      В Днепре пьяная компания жестоко избила таксиста Uber

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      В Днепре пьяная компания жестоко избила таксиста Uber / Днепр оперативный

      Компания молодых людей навеселе напала на водителя такси и жестоко его избила. Полиция проводит расследование.

      Водитель забрал пассажира на улице Харьковской и собирался везти, но на дорогу выскочила пьяная компания, информирует "Днепр оперативный".

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      Таксист резко затормозил и возмутился поведению компании. По словам очевидцев, нетрезвые парни вытащили водителя из автомобиля и начали бить. Пострадавшего доставили в больницу №16.

      Дніпро бійка таксі Uber
      В Днепре жестоко избили водителя такси / Фото: Днепр оперативный

      Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Правоохранители проводят расследование.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Новости Днепра
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