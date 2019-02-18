16:24
18 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК

      В Днепре шестеро мужчин провалились под лед: фото

      109 Читати новину українською
      Рыбаки провалились под лед
      Рыбаки провалились под лед / dp.informator.ua

      В Днепре под лед провалились сразу 6 мужчин. Один из них погиб, остальных – спасатели успели достать из воды.

      Сначала мчсники получили сообщение о том, что на водохранилище тонет человек, передает "Информатор".

      Читайте также: В Киеве две девушки провалились под лед, делая фото: видео

      Из ледовой ловушки вытащили 66-летнего мужчину. Но он умер в больнице из-за сильного переохлаждения.

      Во время проведения этой спецоперации, прямо на глазах сотрудников ГСЧС произошел еще один инцидент. Неподалеку от места, где находились спасатели, одновременно под лед ушли еще пять рыбаков.

      ід рибалки
      Спасение рыбаков

      Каждый из них был не ближе, чем 500 метров от берега, из-за чего действовать водолазам пришлось максимально быстро. От медицинской помощи они отказались.

      Что делать, если вы провалились под лед?Широко раскиньте руки по краям того места, где проломился лед, и старайтесь не погрузиться с головой в воду.
      Старайтесь не обламывать края льда и попробуйте медленно выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Следует расположить свое тело так, чтобы оно занимало наибольшую площадь опоры.

      Если выберетесь из ледового пролома, откатитесь от него, а затем ползите в сторону берега.

      Если вы заметили, что на льду провалился человек, сообщите ему, что идете на помощь. Подложите под себя лыжи, доску или фанеру (это увеличит площадь опоры) и ползите на них к человеку, который провалился. При этом не подползайте к самому краю проруби, ведь рискуете тоже оказаться в воде. Спасти человека помогут ремни, шарфы, доска, жердь, санки или лыжи.

      Если вы не один (одна), тогда, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте быстро, ведь пострадавший быстро мерзнет в ледяной воде.

      Подайте пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползите из опасной зоны. Затем укройте пострадавшего от ветра и как можно быстрее доставьте в теплое место, переоденьте в сухую одежду и напоите чаем.

      blog_ava
      Следующей целью Путина может стать агрессия по порту Одессы, – британский полковник
      сегодня
      455
      Теги: Новости Украины Новости Днепра ГСЧС
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
      сегодня , 16:00 Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
      Юлія Михайлова 59
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук: Не представляю, что меня может "нагнуть", чтобы поехать в Россию
      сегодня , 14:46 НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук: Не представляю, что меня может "нагнуть", чтобы поехать в Россию
      Станіслав Безушко 91
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      сегодня , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Президентські вибори 2019: що обіцяють кандидати
      сегодня , 13:00 Президентські вибори 2019: що обіцяють кандидати
      Крістіна Бердинських 242
      "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      сегодня , 11:01 "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      Юлія Ліпенцева 919
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Украинский режиссер Марина Врода получила "Пальмовую ветвь"
       23 мая 2011 , 10:31
      АТО сегодня: погибли 3 наших бойцов, возле Бахмутки ситуация остается напряженной
       18 октября 2014 , 02:11
      Сексуальную фотомодель осудили на полтора года за нападение на полицейского
       6 сентября 2018 , 22:10
      Главные новости футбола 20 октября: Ярмоленко и Месси получили травмы, Динамо и Барселона добыли важные победы
       21 октября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук