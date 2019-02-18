В Днепре шестеро мужчин провалились под лед: фото

В Днепре под лед провалились сразу 6 мужчин. Один из них погиб, остальных – спасатели успели достать из воды.

Сначала мчсники получили сообщение о том, что на водохранилище тонет человек, передает "Информатор".

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Из ледовой ловушки вытащили 66-летнего мужчину. Но он умер в больнице из-за сильного переохлаждения.

Во время проведения этой спецоперации, прямо на глазах сотрудников ГСЧС произошел еще один инцидент. Неподалеку от места, где находились спасатели, одновременно под лед ушли еще пять рыбаков.



Спасение рыбаков

Каждый из них был не ближе, чем 500 метров от берега, из-за чего действовать водолазам пришлось максимально быстро. От медицинской помощи они отказались.

Что делать, если вы провалились под лед?Широко раскиньте руки по краям того места, где проломился лед, и старайтесь не погрузиться с головой в воду.

Старайтесь не обламывать края льда и попробуйте медленно выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Следует расположить свое тело так, чтобы оно занимало наибольшую площадь опоры.



Если выберетесь из ледового пролома, откатитесь от него, а затем ползите в сторону берега.



Если вы заметили, что на льду провалился человек, сообщите ему, что идете на помощь. Подложите под себя лыжи, доску или фанеру (это увеличит площадь опоры) и ползите на них к человеку, который провалился. При этом не подползайте к самому краю проруби, ведь рискуете тоже оказаться в воде. Спасти человека помогут ремни, шарфы, доска, жердь, санки или лыжи.



Если вы не один (одна), тогда, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте быстро, ведь пострадавший быстро мерзнет в ледяной воде.



Подайте пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползите из опасной зоны. Затем укройте пострадавшего от ветра и как можно быстрее доставьте в теплое место, переоденьте в сухую одежду и напоите чаем.