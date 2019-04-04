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      В Днепре умерла женщина, которую привезли в больницу в состоянии комы третьей степени: фото 18+

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      Женщина находилась в состоянии комы третьей степени
      Женщина находилась в состоянии комы третьей степени / facebook.com/dtp.kiev.ua

      Женщину в областную клиническую больницу имени Мечникова в Днепре привез ее сын.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий приемно-диагностического отделения медицинского учреждения Петр Давыденко.

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      Он отметил, что состояние, в котором привезли пожилую женщину, не поддается здравому смыслу.

      Что такое кома третьей степени?На этом этапе отсутствует сознание и реакция на внешние раздражители. Зрачки сужены, на свет не реагируют. Тонус мышц снижен, иногда могут наблюдаться судороги. Отмечается снижение артериального давления и температуры тела, нарушается ритм дыхания.

      "На пороге смерти. Буквально. В том смысле, что так не живут, это – состояние полного истощения. Какие бы оправдания не придумывали родные этой женщины, принять и понять это нельзя, – подчеркнул он.


      Пост врача Давиденко в Facebook


      В таком состоянии женщину привезли в больницу

      "Уход и внимание – это базовые потребности. Так же как и право на достойную старость. Не оставляйте своих близких", – отметил медик.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Потери Новости Днепра
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