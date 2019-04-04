В Днепре умерла женщина, которую привезли в больницу в состоянии комы третьей степени: фото 18+
Женщину в областную клиническую больницу имени Мечникова в Днепре привез ее сын.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий приемно-диагностического отделения медицинского учреждения Петр Давыденко.
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Он отметил, что состояние, в котором привезли пожилую женщину, не поддается здравому смыслу.
Что такое кома третьей степени?На этом этапе отсутствует сознание и реакция на внешние раздражители. Зрачки сужены, на свет не реагируют. Тонус мышц снижен, иногда могут наблюдаться судороги. Отмечается снижение артериального давления и температуры тела, нарушается ритм дыхания.
"На пороге смерти. Буквально. В том смысле, что так не живут, это – состояние полного истощения. Какие бы оправдания не придумывали родные этой женщины, принять и понять это нельзя, – подчеркнул он.
Пост врача Давиденко в Facebook
В таком состоянии женщину привезли в больницу
"Уход и внимание – это базовые потребности. Так же как и право на достойную старость. Не оставляйте своих близких", – отметил медик.