18:37
29 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Теория Жириновского про коронавирус. Россиян отговаривают от доллара
      Вєсті Кремля
      21:45, 28 января
      Вести.UA: безработный Ляшко и бешеные заработки. Дорогущая покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:23, 28 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      В Днепре задержали 19-летнего маньяка-блогера и его сообщников

      11 Читати новину українською
      Задержали 19-летнего маньяка, нападавшего на бездомных / vsapravda.info

      19-летний парень решил, что он должен "очистить" улицы Днепра от "ненужных". Он нападал на бездомных, бил их, и все это снимал на телефон.

      Сначала он просто избивал бездомных, а потом взялся за нож, сообщают "Факты".

      Читайте также: В Киеве нашли тело парня с 14 ножевыми ранениями

      Все это он снимал на телефон и видео выкладывал в соцсети с призывом к убийству. Благодаря последней жертве, которая чудом выжила после десятка ударов ножом, правоохранителям удалось выйти на нападавшего.

      22-летний молодой человек рассказал, что вечером прогуливался со своим другом, когда на них напала группа подростков. Нападавшие распылили газ, избили и обокрали их. 19-летнему маньяку разбоя было мало. Он достал нож и начал наносить удары потерпевшему, снимая процесс на телефон. Подозреваемого и двух его сообщников задержали. Пострадавший опознал нападавшего.

      Полиция наткнулась в сети на видео его резни и обещание убить еще 20 человек.

      Все сейчас находятся в СИЗО. А 19-летнего парня ожидает психиатрическая экспертиза. Если его признают вменяемым, ему грозит пожизненное заключение.

      Правоохранители проверяют администратора телеграмм-канала, через который распространялось видео. Также разыскивает других членов банды и вероятных жертв.

      Почему упал доллар и что будет дальше: объяснение экономистов
      сегодня
      68836
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Новости Днепра Криминал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:34 Возвращение украинской делегации в ПАСЕ: эксперты оценили рискованный шаг
      Ярослав Голобородько 140
      сегодня , 17:00 Выбор кремлевских чудаков: чем прославился новый вицеспикер ПАСЕ Толстой
      СерпомПо 118
      27 января , 15:02 Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов
      48
      27 января , 19:04 Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере
      36
      сегодня , 16:05 Как изменятся цены на проездные билеты в Киеве: инфографика
      Альона Захарова 285
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук