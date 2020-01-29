В Днепре задержали 19-летнего маньяка-блогера и его сообщников

19-летний парень решил, что он должен "очистить" улицы Днепра от "ненужных". Он нападал на бездомных, бил их, и все это снимал на телефон.

Сначала он просто избивал бездомных, а потом взялся за нож, сообщают "Факты".

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Все это он снимал на телефон и видео выкладывал в соцсети с призывом к убийству. Благодаря последней жертве, которая чудом выжила после десятка ударов ножом, правоохранителям удалось выйти на нападавшего.

22-летний молодой человек рассказал, что вечером прогуливался со своим другом, когда на них напала группа подростков. Нападавшие распылили газ, избили и обокрали их. 19-летнему маньяку разбоя было мало. Он достал нож и начал наносить удары потерпевшему, снимая процесс на телефон. Подозреваемого и двух его сообщников задержали. Пострадавший опознал нападавшего.

Полиция наткнулась в сети на видео его резни и обещание убить еще 20 человек.

Все сейчас находятся в СИЗО. А 19-летнего парня ожидает психиатрическая экспертиза. Если его признают вменяемым, ему грозит пожизненное заключение.

Правоохранители проверяют администратора телеграмм-канала, через который распространялось видео. Также разыскивает других членов банды и вероятных жертв.