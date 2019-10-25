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      В Днепре задержали группу подрывников банкоматов: комментарий полиции

      76 Читати новину українською
      Задержание подрывника банкоматов
      Задержание подрывника банкоматов / dp.npu.gov.ua

      В городе Днепр полицейские задержали банду подрывников банкоматов. Выйти на их след копы пытались еще с декабря 2018 года, однако удалось это сделать только сейчас.

      Правоохранители задержали троих мужчин в возрасте от 22 до 32 лет. Как установили, злоумышленники работали преимущественно в отдаленных районах города.

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      С помощью газовоздушной смеси взрывали банковские автоматы и забирали все деньги. Во время обысков оперативники изъяли несколько пистолетов, патроны, номерные знаки автомобилей, шлемы, бронежилеты, газовые баллоны, шланги и другие инструменты, с помощью которых совершались преступления.

      Преступники выбирали банкоматы на окраинах города, где отсутствуют видеокамеры или их недостаточно. При этом передвигались на мопедах или велосипедах. Данные транспортные средства были изъяты во время проведения обысков,
      – пояснил начальник городского отдела полиции Днепра Сергей Бухинник.

      "Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Умышленное уничтожение или повреждение имущества", – добавил Сергей Бухинник.

      Больше фото от Национальной полиции:

      Смотрите видео о задержании:

       

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал Новости Днепра Полиция
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