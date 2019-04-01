В двух украинских городах уже завершился отопительный сезон
31 марта отопительный сезон завершился в Одессе и Херсоне. Распоряжение мэры подписали 29 и 27 марта соответственно.
Теплоснабжение прекратили для общеобразовательных учебных заведений, детских учебных заведений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, жилого фонда, предприятий и организаций.
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Обычно, окончание отопительного сезона приходится на период первой половины апреля. При условии, если среднесуточная температура в течение трех дней не опускается ниже, чем 8 градусов.
Решение о начале и окончании отопительного сезона принимается на уровне городского совета. Заметим, что в 2018 году отопительный сезон в Украине полноценно начался несколько позже, чем обычно.
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