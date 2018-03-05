В Facebook прокомментировали ситуацию с запретом статуэтки, в которой увидели порнографию

Снимки Венеры Виллендорфской в конце прошлого года опубликовала итальянская художница Лаура Гианда, которая вскоре обнаружила, что ее пост заблокировали, – алгоритмы соцсети усмотрели в изложенных фото признаки порнографии..

Действия Facebook тогда резко раскритиковали: высказаться успели как автор публикации, которая назвала произошедшее "войной с человеческой культурой", так и директор венского Музея естествознания, в коллекцию которого входит статуэтка, сообщает Deutsche Welle.

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На днях представители Facebook признали свою ошибку и извинились.

"Наши правила запрещают публикацию изображений, где есть нагота, но иногда мы делаем исключения для статуй. Именно поэтому публикация должна была быть одобрена", – заявили в компании.

Это не первый случай, когда Facebook блокирует посты или страницы пользователей, принимая опубликованные ими изображения классических произведений искусства за запрещенный контент. Ранее по этим же причинам были изъяты посты с картиной "Происхождение мира" Гюстава Курбе, полотном Рубенса и видео с произведениями живописи XV-XIX веков.