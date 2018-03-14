В Фастове у детского сада зарезали многодетную мать

В Фастове Киевской области неизвестный зарезал многодетную мать. Погибшая – 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

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В полицию Фастова позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями обратилась женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы,

– говорится в сообщении полиции.

Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. У входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить ножевые ранения.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственно-розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника и задержания его. На месте преступления работают кинологи и криминалисты, устанавливаются свидетели трагедии.