В Ferrari после провального сезона подготовили громкую отставку

Руководитель команды Формулы-1 Ferrari Маурицио Арривабене будет уволен со своей должности. Его преемником станет нынешний технический директор итальянской команды Маттиа Бинотто.

В Ferrari отрицали возможные кадровые перестановки после сезона 2018 года, однако считается, что владелец команды Джон Элканн уже принял решение о назначении нового руководителя, сообщает Autosport.com.

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На решение о замене Арривабене повлияли его ошибки в управлении командой, которые стали ключевым фактором в поражении от Mercedes в Кубке конструкторов. Также руководитель не смог избежать конфликтов между гонщиками Скудерии Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном.

В прошлом сезоне гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Кими Райкконен заняли 2-е и 3-е место в общем зачете соответственно. Но в Кубке конструкторов итальянской команде пришлось довольствоваться вторым местом, уступив первенство Mercedes.

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