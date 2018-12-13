В Формуле-1 выбрали лучший обгон сезона: видео
По окончанию сезона в Формуле-1, фанаты автогонок назвали лучший обгон, который был в 2018 году.
В финал голосования прошли два обгоны. При том, что в обоих случаях обгоняли пилота Mercedes Валттери Боттас. Первый раз Себастьян Феттель из Ferrari на Гран-при Великобритании. Второй обгон – в исполнении пилота Red Bull Даниэля Риккардо на Гран-при Китая.
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Именно за второй вариант отдали свои голоса 55% подписчиков Формулы-1 в twitter.
Источник: 24 Канал
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